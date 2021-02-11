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  3. 11 Şubat 2021 08:18

Ünlü yatırımcı ''dolar sırrını'' açıkladı

Dünyaca ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller, dolarda Asya para birimlerine karşı “çok, çok kısa” bir pozisyonu olduğunu ve kendisinin de buna göre hareket ettiğini söyledi.

Ünlü yatırımcı ''dolar sırrını'' açıkladı
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Dolardaki aşağı yönlü hareket, Türk piyasasını da sevindirdi. Ara mal tedarikçileri de doların düşüşü nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiklerini ancak düşüşün yeterli olmadığını vurguladı. Gözler, dolardaki hareketliliğe çevrilirken dünyaca ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller, dolarla ilgili dikkat çeken yorumlara imza attı.

DOLARA KARŞI POZİSYON ALMA KARARININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Goldman Sachs’a konuşan ünlü yatırımcıya göre, Asya’nın koronavirüsü kontrol altına almadaki başarısı para politikası teşviklerinde daha muhafazakâr olmasına olanak sağlarken, ABD’nin merkez bankası Fed ise devasa teşvik adımları atmak durumunda. Pandemi sürecindeki bu politika farklılıkları da Druckenmiller’in dolara karşı pozisyon alma kararının temelini oluşturuyor.

ABD’de hükümet açıklarının önceki 5 resesyonun toplamından daha büyük olduğuna işaret eden Druckenmiller, Powell yönetimindeki Fed’in son 6 hafta içinde, Ben Bernanke ve Janet Yellen’ın başkanlık yaptığı 10 yılın toplamından daha fazla tahvil aldığına işaret etti.

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