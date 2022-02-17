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  3. Ünlü yatırımcıdan şoke eden kripto para açıklaması

Ünlü yatırımcıdan ''kripto'' çıkışı: ''Keşke bir an önce yasaklansa''

Ünlü yatırımcıdan ''kripto'' çıkışı: ''Keşke bir an önce yasaklansa''

Yatırımcı Charlie Munger, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paraların yasaklanması gerektiğini söyledi.

Duayen yatırımcı Charlie Munger, nükleer savaştan sonra Amerika için en büyük tehdidin enflasyon olduğunu söyledi.

"Keşke yasaklansa"
BloombergHT'nin aktardığına göre daha önce hiç kripto para yatırımı yapmadığını belirten Munger, “Keşke bir an önce yasaklansa” dedi. Çinlileri kripto paraları yasaklama konusunda takdir ettiğini belirten Munger, tüm gelişim sürecinin tiksindirici olduğunu ve medeniyetin çıkarına olmadığını söyledi. 

Munger, Fed’in dijital para çıkarma planıyla ilgili, “Fed eğer para çıkarmak istiyorsa çıkarabilir. Bizim halihazırda dijital paramız var, adı da banka hesabı. Bankaların hepsi Fed’in sistemiyle entegre bir halde” dedi.

"Enflasyon büyük bir tehlike"
Enflasyonun ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Munger, tarihsel olarak bakıldığında çok fazla para basmanın çok büyük sıkıntılara neden olduğunun altını çizdi. Munger, “Enflasyon çok önemli bir konu, hatta demokrasilerin ölüm sebebidir. Enflasyon büyük bir tehlike” dedikten sonra Roma İmparatorluğu’nun hiperenflasyon yüzünden çöktüğüne dikkat çekti.

Etiketler yatırımcı charlie munger enflasyon kripto para
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