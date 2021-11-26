Üst düzey ekonomi kaynakları: ''Kur-faiz dengesi 4-5 ay içinde oturacak''

Hürriyet yazarı Hande Fırat, üst düzey ekonomi kaynaklarının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyla ilgili ''İhracata dayalı büyümede kur-faiz dengesi de 4-5 ay içinde oturacak'' dediğini yazdı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ekonomideki kötü gidişata ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Fırat, üst düzey ekonomi kaynaklarının kur-faiz dengesinin 4-5 ay içinde oturacağını söylediğini belirtti.

Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Üst düzey ekonomi yönetimine göre şimdiye kadar uygulanan 'yüksek faiz, düşük kur modeli' başarılı olmadı. Zaten bu bakış açısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açık açık her konuşmasında ortaya koyuyor. Bu nedenle ihracata dayalı büyüme modelinin benimsendiğinin altı çiziliyor. Bu çerçevede hem bazı tespitler yapıyorlar hem de bazı hedeflere dikkati çekiyorlar... Üst düzey kaynaklara dayanarak şu maddeleri sıralayabilirim:

Türkiye’nin dışarıdaki görüntüsü çok olumsuz değil.

Doğrudan yatırımlar tüm ülkelerde azalırken, 2021 yılı içinde şu ana kadar Türkiye’nin aldığı doğrudan yatırım 10 milyar dolar.

Türkiye’nin dinamikleri güçlü. Makroekonomik verileri kötü değil.

Merkez Bankası da bankacılık sektörü de güçlü bir yapıya sahip.

Serbest piyasa kuralları sürdürülecek. İhracata dayalı büyümede kur-faiz dengesi de 4-5 ay içinde oturacak.

Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek.

Üst düzey ekonomi yönetiminin ifadeleri böyle. Belli ki bir yanda yeni modelin uygulanmasından taviz verilmeyecek, diğer yanda hem bazı tedbirler devreye sokulacak hem de bazı ülkelerle yatırımlar ve SWAP anlaşmaları için görüşmeler yapılacak. Hükümet kaynakları önümüzdeki süreçte turizm gelirlerinin de büyük önem taşıyacağına dikkat çekiyor."

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