Uzman isim açıkladı: Asgari ücret 5 bin lira olur mu?

Asgari ücretle ilgili tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Sefer Şener, "Asgari ücrette 5 bin 200 lira mümkün mü?" sorusuna cevap verdi.

Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek olan asgari ücret için toplantılar aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlayacak. Henüz görüşmeler başlamadan birçok uzman asgari ücret beklentilerini paylaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklamasında, devletin vergi indirimi yapacağını belirten Prof. Dr. Sefer Şener, "Asgari ücrette 5 bin 200 lira mümkün mü?" sorusuna cevap verdi. Şener, "İşçi kesiminden 5 bin 200 liralık asgari ücret önerisi var. Bu öneri ne kadar gerçekleştirilebilir. Bunu yapılan araştırmalarda göreceğiz." dedi.



Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret oldukça yoğun bir kitleyi ilgilendiriyor. 7 milyona yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Daha üst kademelerdeki çalışanların maaşı da asgari ücrete göre değerlendiriliyor. Bu konuyla ilgili çok değişik öneriler var. Hükümet tarafından, işçi ve işveren tarafından formüller hazırlanıyor.

ASGARİ ÜCRETTE 5 BİN 200 LİRA MÜMKÜN MÜ?

İşçi tarafında DİSK'in bir açıklaması var. Türkiye'deki şartlar gereği asgari ücretin geldiği boyut. Bunun refah artışının işçiye yansıması için DİSK bunun 5 bin 200 lira olmasını bekliyor. Peki asgari ücrette 5 bin 200 lira mümkün mü?



DEVLETİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞINI GÖRÜYORUZ

DİSK'in önerisi şu verginin tamamı devlet tarafından karşılansın diyor. 1400 liralık bir kesinti mevcut. Bu öneri ne kadar gerçekleştirilebilir. Bunu yapılan araştırmalarda göreceğiz. Şurası kesin. Devlet vergi aşamasında ve SGK prim paylarında bir destek göreceğiz. Devletinde bu işte elini taşın altına koyacağını görüyoruz.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELİR?

Toplumun beklentisi enflasyonun üzerine bir zam konulması. Refah payı da eklendiğinde en azından beklenti yüzde 25'lerin üzerinde... 'Bu oran şimdiden yüzde 25'in üzerinde gerçekleşecek' diye biliriz. Enflasyon oranı bize bu rakamı gösteriyor. Bu işin bide işveren tarafı var . Asgari ücretlinin 4 bin 203 lira işverene maliyeti var.



VERGİ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

İşveren cephesinden SGK prim paylarında vergi oranlarında bir indirim istiyor. Devlet belli oranlarda feragat edecek. Hükümet asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek. Çalışanların bu süreçten pozitif çıkması toplumun huzuru açısından çok önemli.