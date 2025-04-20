Uzman isim açıkladı: Gram altında yıl sonu tahminleri uçtu

Altın fiyatların rekor serisi devam ederken tahminler de yukarı yönlü olarak revize ediliyor. Peki gram altın yıl sonunda kaç lira olacak? İşte uzmanların tahminleri...

Altın fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselirken, altına yatırım yapanlar ve alım yapmak isteyenlerin gözü uzmanlara çevrilmiş durumda.

Altın rekor seviyelerde işlem görürken büyük finas kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz, gram altın için tahminini açıkladı. Gram altında yıl sonu beklentisinin minimum 4 bin 700 lira olduğunu belirten Eryılmaz, sarı metalin 5 bin 300 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın uyguladığı politikalar altına güç vermeye devam ediyor. Altın soluksuz yükselişine devam ediyor. Şöyle söyleyeyim; benim gram altında sene sonu beklentim minimum 4700'ler civarı, maksimum 5200 - 5300'ler civarı. Yani bu arada bir yerde minimum 4700, maksimum 5300'ler civarı bir gram altın bekliyorum. Tabii bu seviyenin neresinde olacağı Trump'ın uyguladığı politikalar... Hatta bir anekdot daha paylaşayım; eğer Trump bu şekilde güçlü bir şekilde belirsiz politika uygulamaya devam ettiği sürece 5200 - 5300 üstünü bile görebiliriz. Daha makul senaryoda bu aralığı bekliyorum ben, minimum 4700 tarafı. Ons altın tarafında da ben 3300 dolar 3500 dolarları bekliyorum. Yine Trump tarifeleri böyle devam ederse sert ve belirsiz 3750 dolarları da görebiliriz. Bunu çok net söyleyeyim. Sene sonu dolar TL beklentim de 43 TL civarında olduğu için yani gram altında yön yukarı olmaya devam ediyor. Orta uzun vadecilerde ve portföyü de çok ağırlıklı altın olmayanlarda her geri çekilme bir alım fırsatı yaratmaya devam ediyor. Şöyle bir uyarıda bulunayım sadece; bu hafta bir miktar altında satış baskısı olabilir. Çünkü Trump'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamaları var. Altın da çok güçlü yükseldiği için bu hafta alım yapmakta çok çok dikkatli olalım, temkinli olalım, bir ufak da olsa bir düzeltme gelebilir ama bu düzeltme altın artık bundan sonra düşecek olmamalı, dinlenme, sağlıklı bir hareket olarak görmek lazım, bu hafta biraz alım noktasında bir izleyip görmek lazım"

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Ons altın 3 bin 557 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra haftayı 3 bin 327 dolardan kapattı. Yerli yatırımcının vazgeçilmezi gram altın ise 4 bin 117 lira ile rekor tazeledi. Gram altın haftayı 4 bin 64 liradan kapatırken, yılbaşından bu yana yüzde 36'lık yükseliş kaydetti.