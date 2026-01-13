  1. Anasayfa
Uzman isim ev sahibi olmak isteyenleri seslenip beklemeleri gereken tarihi açıkladı

Uzman isim ev sahibi olmak isteyenleri seslenip beklemeleri gereken tarihi açıkladı
Güncelleme:

Türkiye'de barınma krizine dönüşen ev hasibi olamama sorunu her geçen gün daha da büyürken gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin, 2026 yılında ev almak isteyenler için çok kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye'de artık enflasyondan bağımsız olarak artan ve ev sahibi olamayanların hayalinden bile çıkarak bir barınma sorununa dönüşen konut fiyatları evi olmayan vatandaşları kara kara düşündürmeye devam ediyor.

Son yıllarda konut fiyatları aşırı artıp, hanehalkı gelirinin düşerken geçim derdinin büyümesi nedeniyle bir türlü konut hayalini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gültekin, katıldığı bir Youtube programında yatırımcıların özellikle bölge seçimine odaklanması gerektiğini belirterek "2024’ün Mart–Nisan aylarından itibaren piyasada yavaş yavaş bir toparlanma başladı. 2025 yılında ise genel eğilim yukarı yönlüydü. Buna rağmen bazı bölgelerde fiyatlar hâlâ yatay seyrediyor" dedi.

Sektörde ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşandığını ifade eden Gültekin, konut kredi faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının talebi baskıladığını söylerken "Görüştüğümüz birçok müteahhit artık maliyet fiyatına bile konut satamaz hâle geldiğini söylüyor. Bugün yapılan satışların önemli bir bölümü, acil nakit ihtiyacı olan üreticilerin, maliyetin altında fiyatlarla nakdi olan yatırımcılara yaptığı satışlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Faizlerde aşağı yönlü bir eğilimin başlaması hâlinde konut kredi kampanyalarının genişleyebileceğini ifade eden Gültekin, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirterek  "Eskiden 120 ay vadeyi geçmeyen konut kredileri vardı. Artık 240 ay vadeli kampanyaları konuşmaya başlayacağız. Alım gücü ciddi şekilde düştü, fiyatlar çok yükseldi. Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısı konut piyasası açısından çok daha net bir tablo sunacak" dedi ve ev almak isteyenler için kritik tarihi açıkladı.

Gültekin "Kredi faizleri düştüğünde baskılanmış fiyatlar çok hızlı yukarı gider. Bu nedenle 2026’da en ciddi fiyat artışlarını gelişmekte olan bölgelerde görebiliriz" derken 

Olası erken seçim ihtimalinin de ekonomik politikaları etkileyebileceğini ifade eden Gültekin, seçim ekonomisinin devreye girmesi hâlinde konut kredileri ve teşviklerde hızlanma görülebileceğini, ancak bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Altın yatırımını konuta dönüştürmek isteyenlere önemli bir uyarıda bulunan Gültekin,  "Gelişmekte olan bölgeler kriz dönemlerinde bile ya yatay kalır ya da yükselir. Ancak gelişimini tamamlamış bölgelerde, özellikle nakit sıkışıklığının arttığı dönemlerde fiyat düşüşleri görülebilir" dedi.

Gültekin ayrıca 2026 yılı ortasında altının mevcut değeri ile 6 ay sonraki potansiyel getiriyi karşılaştırmak gerektiğini belirterek gelişmiş bölgelerde fiyat artışının %30–35 ile sınırlı kalabileceğini söyledi. Gültekin, gelişmekte olan bölgelerde ise faiz indirimleriyle birlikte %40–50’ye varan artışların mümkün olabileceğini söyledi.

 

