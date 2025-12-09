Uzman isimden altında 2026 yılı için herkesi ters köşe yapacak tahmin

2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisine imzasını atan altın fiyatları Eylül ayı itibariyle çalkantılı bir döneme girerken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay'dan 2026 yılına dair çok çarpıcı bir tahmin geldi.

Altın fiyatları 2025 yılında Ağustos ayına kadar aralıksız süren ve tarihin en güçlü rallisi olan yükselişine Eylül ayında ara vermiş ve Eylül'den bu yana ise ara ara tepki yükselişleri ile çalkantılı bir seyre başlamıştı.

ABD Merkez Bankası FED'in olası faiz indirimi kararına yönelik beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine devam eden altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir altın yatırımcısına "almalı mı yoksa satmalı mı" sorusunu sordururken altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay katıldığı canlı yayında altın fiyatları için 2026 beklentisini açıkladı.

Yeni yılda altında yeni zirvelerin görülebileceğini belirten Candaş Atalay, açık açık "yüksek voltajlı fiyat hareketlerine hazır olun" ifadeleriyle yeni yıl tahminlerini açıkladı.

Habertürk'e canlı yayın konuğu olan Candaş Atalay, "Merkez bankalarının talebi güçlü bir şekilde devam ediyor" diyerek 2026 yılında da altındaki yükselişin süreceğini belirtti.

Altındaki yükseliş beklentisinin nedenlerini "Birincisi ABD’nin rekor seviyelerdeki hükümet borcu; bu tablo, yeni bir parasal krizin yaklaştığı yönünde küresel bir hissiyata neden oluyor. İkincisi doların ‘silah’ olarak kullanılması; Rusya–Ukrayna savaşından sonra ABD dolarının küresel sistemde bir baskı aracı hâline gelmesi, birçok ülkeyi güvensizliğe itti. Bu nedenle altına yönelişte ciddi bir artış var." diyerek açıklayan Candaş Atalay altının uzun bir aradan sonra yeniden "para" fonksiyonu kazandığını vurguladı.

Atalay merkez bankaları gibi hem şirketlerin hem de bireysel alıcıların altın talebinin sürdüğünü söyledi.

"Altın fiyatlarında balondan ziyade yüksek voltajlı fiyat hareketlerine hazırlıklı olmak lazım" diyen Candaş Atalay, ABD Merkez Bankası’nın 2026’da yoğun faiz indirimlerine gitmesinin beklendiğini, bunun da doları zayıflatıp varlık fiyatlarında ciddi artışları tetikleyeceğini söyledi.

2026 yılı için ABD Merkez Bankası FED'in derinleşecek faiz indirimleriyle birlikte 2026 yılında da 2025 yılında olduğu gibi güçlü bir yükselişin beklendiğini söyledi.