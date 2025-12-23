  1. Anasayfa
  3. Uzman ismin canlı yayındaki orta gelirli tarifi olay oldu: ''400 - 500 bin TL'den bahsediyoruz''

Türkiye'de gelir adaletsizliği, yüksek enflasyon, düşük maaşlar ve zam yağmurlarıyla vatandaş nefes alamaz hale gelirken, ünlü ekononmist Üzeyir Doğan katıldığı canlı yayında orta gelir grubu için "aylık 400-500 bin TL gelirden bahsediyoruz. Hatta belki daha üstünden" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Üzeyir Doğan, CNBC-e ekranlarında katıldığı canlı yayında Türkiye’de orta gelirli vatandaşların alım gücüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orta gelir tanımının sık sık "abartılı" bulunduğunu söyleyen Doğan, mevcut ekonomik koşullarda bu eleştirilerin gerçekçi olmadığını savundu.

Doğan, "Bugün orta gelir dediğimiz rakam bazılarına abartılı geliyor ama belki aylık 400-500 bin TL gelirden bahsediyoruz. Hatta belki daha üstünden" ifadelerini kullandı.

Orta gelir tanımında iki çocuklu bir ailenin esas alınması gerektiğini vurgulayan Doğan, bu yaşam standardının sanıldığı gibi lüks olmadığını belirtti. Özel okul masrafları, kira gideri ve ulaşım maliyetlerinin altını çizen Doğan, "Orta gelir dediğiniz zaman hem hanımın hem senin birer araban olacak. Bu iki aracın kaskosu, sigortası, bakımı, yakıtı var. Senede iki kez de tatile gitmelisin. Orta gelirlisin, bu tatili yapabilmelisin" dedi.

Sağlık ve sosyal yaşam harcamalarına da dikkat çeken Üzeyir Doğan, özel sağlık sigortasının, çocuklarla sosyal aktivitelere katılmanın ve dışarıda vakit geçirmenin "insani yaşam şartları" olduğunu söyledi. Doğan, "Haftada bir çocuklarınla sinemaya gitmek, yemeğe çıkmak bile artık ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bugün oturup bunları hesapladığınızda aylık giderler 400-500 bin lirayı da geçiyor" diye konuştu.

Açıklamalarının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, sözlerinin lüks bir hayatı tarif etmediğini belirterek, "Biz bunu derken her hafta yurt dışına tatile gitmekten ya da çok lüks yerlerde yaşamaktan bahsetmiyoruz. Orta gelirli bir ailenin yapabilmesi gereken yaşam standardını anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

