Uzmanların altın fiyatları için beklentileri belli oldu

2024 yılına hızlı bir yükselişle girdikten sonra rekor üstüne rekor kıran ancak son 1,5 aydır yatay seyirde seyreden altın fiyatlarının yeni yönü için ABD'nin dev bankası Wells Fargo 2024 yıl sonu için tahminini açıkladı.

Jeopolitik gerilimler ve Fed’den beklenen faiz indirimleri dünyanın birçok ülkesinde alım çılgınlığı başlattı. Merkez bankalarının yanında Almanya, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde bireysel yatırımlar hızla artıyor. Orta vadede ise altına destek veren tüm unsurların geçerliliğini koruması nedeniyle yükseliş beklentisi korunuyor. Wells Fargo, yıl sonu için ons altın fiyatını 2.500 dolar olarak öngörüyor.

Ons altın, sağlam bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Özellikle yılın ikinci yarısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması halinde dolar endeksinde düşüş beklenmesi altının cazibesini artırıyor.

ekonomim.com'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, bu da dünya genelinde altın yatırımlarını tetikliyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) nisan ayında altın rezervlerini 18 ay üst üste artırdı. PBOC tarafından tutulan külçe altın miktarı geçen ay 60 bin ons artarak 2.264 tona çıktı. Ekonomik belirsizliklerin ortasında genç tüketiciler değerli bir varlık olarak altın yatırımına yöneldi. NDTV’nin haberine göre, anketler18 ila 40 yaş arasındaki tüketicilerin yüzde 70’inin saf altın takı satın almayı planladığını ortaya koyuyor.

Reisebank tarafından yapılan araştırmaya göre Almanlar enflasyona karşı koruma olarak giderek daha fazla altına güveniyor. Almanya’da özel hane halkının külçe veya madeni para yatırımı olarak elinde bulundurduğu altın stokları 2021 yılından bu yana 35 ton artarak 5.229 tona yükseldi. Geriye kalan 3.805 ton ise mücevher olarak tutuluyor ve toplamda 9 bin tonu aşıyor. Merkez bankasının 3.353 tonluk altın rezervleriyle birlikte, dünyadaki altının yüzde 5,9’unun Almanya’ya ait olduğu ortaya çıktı. Bu altının değeri ise yaklaşık 750 milyar Euro.

VİETNAM’DA 2015’TEN BU YANA EN YÜKSEK TALEP

Dünya Altın Konseyi’nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin talep eğilimleri raporu, Vietnam’ın bu yılın ilk çeyreğinde 14 tonun üzerinde 2015’ten bu yana en güçlü külçe ve madeni para talebini kaydettiğini gösterdi. Vietnam, külçe altın ve madeni para yatırımlarına yönelik talepte yıllık yüzde 12’lik bir artış yaşarken, toplam tüketici talebi yıllık yüzde 6 arttı.

Güney Kore’de külçe ve madeni paralara olan talep yıllık yüzde 27 artışla 5 tona yükseldi. Ülkenin en büyük market zinciri CU, müşterilere mini altın külçeleri sunmaya başladı. CU, ağırlıkları 0,1 gram ile 1,87 gram arasında değişen altın külçeleri satışa sundu. Piyasaya sürülmesinden bu yana toplam satışların yüzde 41'inden fazlasını 30'lu yaşlarındaki kişiler oluşturdu. 20'li yaşlarındaki kişiler tüm satışların yüzde 6,8'ini meydana getirdi.

MOĞOLİSTAN KİLOYLA ALTIN TOPLUYOR

Merkez Bankası, bu nisan ayında 850.7 kg kıymetli maden satın alarak toplam kıymetli maden alımını 4.3 ton artırdı. Moğolistan Merkez Bankası’nın Darkhan-Uul ve Bayankhongor eyaletlerindeki şubeleri, 2024 yılı başından bu yana 19.6 kg ve 357.5 kg değerli metal satın aldı.

YIL SONU YENİ REKOR BEKLENİYOR

Dünyada altın talep görünümü, Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerle şekillenmeye devam ediyor. Beklentilerin eylül ayına doğru kayması ons altının hızını keserken, Ortadoğu’da ise ateşkes teklifi ni kabul etmeyen İsrail’in saldırılarını sürdürmesi değerli metalde güvenli liman alımlarına sebep veriyor. Bu tabloda 2.300 doların üzerinde duran fi yatlarda kısa vadede konsolidasyon olasılığı bulunuyor. Bu da fi yatlarda 2.300 kırılırsa aşağı doğru 2.267 dolara varan satışların gelebileceği anlamına geliyor. Orta vadede ise altına destek veren tüm unsurların geçerliliğini koruması nedeniyle yükseliş beklentisi korunuyor. Wells Fargo, yılsonu için 2.500 dolar öngörüyor.