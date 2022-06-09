Vahim tablo: 1.2 milyon abonenin doğalgazı kesildi

Üst üste gelen zamlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. EPDK'nın verilerine göre, 2021 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı yüzde 43.2 oranında arttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “2022 yılının ilk altı ayında konutlarda doğalgaza yapılan yüzde 120 oranındaki zamla, doğalgazı kesilen abone sayısı daha da artacaktır” dedi. EPDK verilerine göre 2020'de 1 milyon 279 bin 990 aboneye doğalgaz kesintisi yapıldı. Kesintilerin yaklaşık yüzde 65.7'si fatura bedeli zamanında ödenmemesinden kaynaklandı.

Her 15 aboneden birinin doğalgazı kesildi

Buna göre 2020 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 840 bin 954 oldu. 2021'de 1 milyon 620 bin 64 aboneye doğalgaz kesintisi yapıldı. kesintilerin yaklaşık yüzde 73.9'u fatura bedelinin zamanında ödenmemesinden kaynaklandı. 2021'de faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 197 bin 228 oldu.

2021'de faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 2020'e göre 356 bin 274 abone arttı. Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden birinin doğalgazı kesildi.

Isınmayı lüks haline getirdiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın rakamları şöyle yorumladı: “Bu durum, gizlenmek istense de Türkiye'deki enerji yoksulluğunu gözler önüne seriyor. İktidar 2020 yılında Karadeniz doğalgaz ile ilgili müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu. Bu müjdeden bir yıl sonra 2021 yılında ise faturasını ödeyemediği için doğalgaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı. İktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.”