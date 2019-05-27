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  3. 27 Mayıs 2019 18:10

Vakıfbank ve Halkbank'ta neler oluyor ? Şoke eden iddia...

Bugün kamu bankaları Halk Bank ve VakıfBank'ın genel kurul toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıda bir bankanın genel müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Vakıfbank ve Halkbank'ta neler oluyor ? Şoke eden iddia...
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Bugün kamu bankalarının genel kurul toplantıları gerçekleşti.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre; VakıfBank'ın genel müdürü Mehmet Emin Özcan görevden alındı. Yerine, Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih geldi. 

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 

HALKBANK'A DA AK PARTİLİ İSİM

AK Partili eski İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da Halk Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bilgisi geldi.

Operasyonda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın rol aldığı iddia ediliyor.

Odatv

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