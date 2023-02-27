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Varlık Fonu, borsaya 1 milyar dolar yatıracak

Varlık Fonu, borsaya 1 milyar dolar yatıracak
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Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya 1 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Rakamın artabileceği belirtildi.

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.

 Ekonomi yönetimi borsayı yeniden açmadan önce zararları telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımına yöneldi. Bu hamlelere karşın borsalı dalgalı bir seyir izliyor.

Bloomberg’ten Kerim Karakaya’nın haberine göre Türkiye Varlık Fonu da borsa için devreye giriyor. TVF, borsayı desteklemek için devlet bankaları tarafından yönetilen yatırım fonlarına en az 1 milyar dolarlık kaynak ayırdı. TVF, başlangıçta Ziraat Portföy yatırım fonlarına para aktaracak.

 

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