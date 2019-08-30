Vatandaş isyanda! Markette 5 TL tarlada 45 kuruş!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 47,13 ile kabakta olduğunu açıkladı. Antalya Yaş Meyve Ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Antalya Hali'nde bir kilogram kabak fiyatının 1 ila 1 lira 50 kuruştan işlem gördüğünü söyledi. Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay ise kabağın kilosunun 45 kuruşa zor alıcı bulduğundan yakındı.

HALDEN ÇIKIŞ 1 LİRA

Antalya Hali'nde bir kilogram kabak fiyatının 1 ila 1 lira 50 kuruştan işlem gördüğünü belirten Antalya Yaş Meyve Ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, üretici ve komisyoncuda artışın söz konusu olmadığını söyledi. Sebzenin İstanbul gibi büyük kentlere gönderilmesi bir maliyeti olduğunu hatırlatan Akcan şunları söyledi. “Çiftçi ve komisyoncuda kabak fiyatlarında bir artış yok. Sebze Antalya Hali'nden çıktıktan sonra nakliyatçılar tarafında o kentin toptancısına ulaşıyor. Daha sonra pazarcılara ve marketlere. Bunların hepsi birer maliyet tutuyor. Marketçinin de birçok gideri var. Elinde kalan, bozulan ürünleri atmak zorunda kalıyor. Biz ancak üreticiden aldığımız ve sattığımız fiyatları biliyoruz”

ÜRETİCİDE 45 KURUŞ

Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, bu yıl kabağın para etmediği, çiftçinin ürününü elinde kaldığından yakındı. Üreticinin mağdur edilmemesi gerektiğini savunan Kubilay şöyle konuştu, Burdur'da kabak üretimi yapan çiftçilerin bu yıl beklentileri karşılanmadı. Girdi maliyetleri yüksek. Bu durumda üretim yapmak büyük cesaret gerekiyor. Çiftçilerimiz yazın sıcağından, günlerce emek harcıyor, karşılığını alamıyor. Kabak çiftçimizin elinde kaldı. Üretici elindeki birinci sınıf kabağı 45- 75 kuruşa zor satıyor. Bu fiyat geçen yılın fiyatıydı. Çok acı bir şey. Bunun maliyeti 1 lira 50 kuruştur. Ürün buradan çıktıktan sonra İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çok afaki fiyatlara satılıyor.”