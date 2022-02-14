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Vatandaşa kötü haber! Bir zam da ilaç fiyatlarına geldi

Vatandaşa kötü haber! Bir zam da ilaç fiyatlarına geldi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaç fiyatlarına kur artışı yapıldığını açıkladı. Zamlı fiyatların 5 gün sonra geçerli olacağı belirtildi.

Zam dalgası dur durak bilmiyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaç fiyatlarında kur artışı yapıldığını duyurdu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; 

1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırılmıştır.

2- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3- Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması kararları alınmıştır."

Etiketler ilaç fiyatları zam
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