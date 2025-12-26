Vatandaşın 2026 yılı enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentisi araştırmasında vatandaşların 2026 yılı için enflasyon beklentisi de belli oldu.
TCMB, Aralık 2025 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53'e geriledi.
