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  3. 10 Ağustos 2020 13:47

Vatandaşın kişisel risk raporlarını satan kişiye hapis ve para cezası

Türkiye Bankalar Birliği, mobil uygulama üzerinden satışa sunulan bir programla, bankadaki vatandaşların kişisel risk raporlarının ele geçirildiğini tespit etti. Ticari sır niteliğindeki bilgileri hukuka aykırı olarak kullanıma sunan Volkan D., 1 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Vatandaşın kişisel risk raporlarını satan kişiye hapis ve para cezası
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bayramoğlu Faktoring ve Kobi Soft Bilişim isimli şirketlerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üzerinden sağladıkları hizmetle 'X Kobi Login' isimli bir uygulama oluşturdukları ve bu uygulamayı mobil mağazalar üzerinden satışa sundukları ifade edildi.

SMS YOLU İLE MÜŞTERİLERE ULAŞTILAR

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, TBB tarafından mobil platformlarda 'Müşterilerinizin bankalarla ilişkileri düzgün mü? Kredi limit riskleri nedir? Ne dersiniz? Sizin için bakalım mı?' sloganı ile reklam yaptıkları ve üçüncü kişilere ait banka bilgilerinin ticari amaçla ifşa edildiği ihbar edildi. İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada söz konusu mobil uygulamanın bankacılık sırrı niteliğindeki bilgilere ulaşmaya yarayan bir uygulama olduğu, uygulamaya kullanıcı adı '0 ve boş' olarak yazıldığı ve şifresinin de 'Aa' girilip hukuka aykırı şekilde günlük yüze yakın sorgulama yapıldığı tespit edildi.

BANKACILIK SIRLARINA ELE GEÇİRDİLER

Tespit sonrası şirket yetkililerinin olayla ilgili 5411 sayılı kanuna aykırılıktan yargılanması talebiyle dava açıldı. Davada bankacılık risk merkezi kayıtlarında tutulan ve müşteri sırrı mahiyetinde bulunan bilgilerin hukuka aykırı şekilde sorgulandığı, temin edildiği ve kullanıldığı böylece şirketlerin yarar sağlamak amacıyla zincirleme şekilde suç işledikleri iddia edildi.

"SORGULAMALARI DIŞA AKTARDIM SADECE"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan davada ifade veren Kobi Soft Bilişimin yöneticisi Volkan D., Bayramoğlu Faktoring firmasında yazılım yazdığını, bu yazılımla kredi kayıt bürosunda geliştirdiği programla internet üzerinden sorgu yaptığını, BDDK tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına datalar açtığını yapılan sorgulamaları dışarıya aktarıp sorgulamaların bizzat Bayramoğlu Faktoring tarafından yapıldığını anlattı. Yetkili kullanıcı olarak kullanıcı adı ve şifresini sorgulama sırasında vakit kaybetmemesi için basit şekilde oluşturduğunu anlattı.

1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme Volkan D.'nin 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis ve 24 bin 820 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Volkan D., amacının bankacılık sırlarını yaymak olmadığını beyan ederek karara itiraz etti.

Sabah

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