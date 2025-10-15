Vedat Milor'un tavsiye listesindeydi: İstanbul'un tarihi lokantası ekonomik krize yenildi

  1. Anasayfa
Ekonomik kriz nedeniyle ardı arkası kesilmeyen iflaslara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beyoğlu'ndan bulunan 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Tarihi lokanta, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un tavsiye listesinde yer alıyordu.

Ekonomik kriz, Türkiye’nin köklü markalarını vurmaya devam ediyor. Bu kez kötü haber İstanbul’dan geldi. Beyoğlu’nun sembol mekânlarından biri olan 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti.

Bir dönem Vedat Milor’un tavsiye listesinde de yer alan lokanta, son aylarda yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Ancak mahkeme, şirketin borca batık olduğuna hükmetti ve iflasına karar verdi.

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddetti.

Böylece 58 yıllık işletmenin iflas tasfiyesi, İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Beyoğlu’nun en eski esnaf lokantalarından biri olarak bilinen Şahin Lokantası’nın kapanışı, hem bölge esnafı hem de yıllardır burayı tercih eden müdavimleri arasında üzüntüyle karşılandı.

