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Vergi borcunda kapsam genişletildi

Vergi borcunda kapsam genişletildi
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Kamu ödemelerinde "vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi. Buna göre ödeme veya icra emirleri kapsamında 5 bin TL'nin üzerindeki tüm ödemeler için borç durumunu yazısı istenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep edilecek.

Söz konusu tebliğ, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Ayrıca Resmi Gazete'de 13 Ağustos'ta yayımlanan daha önceki tebliğle kamuoyunda "vergi borcu yoktur" belgesi olarak bilinen uygulamada, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen vergilerin yanı sıra tüm kamu alacaklarının da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Etiketler borç durum yazısı borç durumu kamu ödemeleri kapsam
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