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  3. 18 Kasım 2018 17:37

Vergi rekortmeni inşaat şirketi de konkordato ilan etti

İstanbul merkezli birçok önemli projeye imza atan ve vergi rekortmeni şirketler arasında yer alan Emay İnşaat, konkordato ilan etti.

Vergi rekortmeni inşaat şirketi de konkordato ilan etti
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İstanbul’da gerçekleştirdiği önemli projelerle tanınan ve 2008 yılında kurumlar vergisi Türkiye rekortmenliğinde 62. sırada yer alan Emay İnşaat, konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu şirket avukatları Fatih Uzun ve Tuğba Eryıldız Uzun tarafından yapıldı.

Emay İnşaat’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, icra iflas hukukçusu Mehmet Ertan Yardım, inşaat mühendisi Osman Serdar Üliç ve yeminli mali müşavir Bülent Yıldırım’ın geçici konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmetti. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 6 Şubat 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

İHA

konkordato , emay inşaat
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