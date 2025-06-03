Vergi uzmanı oran verdi: Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 3 Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ÖTV zammı geleceğini açıkladı. Bingöl, zam oranının en az yüzde 12,92 olacağını ifade etti.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 3 Temmuz Perşembe günü akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının otomatik olarak artırılacağını duyurdu.

Bingöl, vergiyedair.com sitesinde yayınlanan yazısında, “Aksi bir Cumhurbaşkanı kararı olmazsa bu artış otomatik olarak pompaya yansıyacak” uyarısında bulundu.

Bingöl'ün değerlendirmelerine göre, bu vergi artışı 2025 yılı ilk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre hesaplanacak. Şu ana kadar oluşan tahminler doğrultusunda yüzde 12,92 oranında bir artış ihtimali bulunuyor. Ancak Haziran ayı Yİ-ÜFE artışı yüzde 1 dahi olsa, benzinde 2 lira 2 kuruş, motorinde ise 1 lira 89 kuruş fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor.

VERGİDE OTOMATİK ZAM MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

Ozan Bingöl, 14 Temmuz 2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun’la ÖTV mevzuatında yapılan değişikliğe dikkat çekerek, akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV tutarlarının artık altı ayda bir otomatik artırıldığını hatırlattı. Daha önce yalnızca alkol ve tütün ürünleri için geçerli olan bu uygulama, petrol ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

VERGİDE OTOMATİK ARTIŞ VAR, İNDİRİM YOK

Bingöl, yazısında vergi sisteminin işleyişindeki dengesizliklere de dikkat çekti. Akaryakıt ve tütün gibi kalemlerde vergi artışları otomatik işlerken, taşıtlarda ve cep telefonlarında ÖTV matrah dilimleri gibi tüketici lehine güncellenmesi gereken kalemlerde otomasyon uygulanmadığını ifade etti.

“Otomobilden alınan ÖTV oranı neredeyse tüm modeller için artık yüzde 80’e ulaşmış durumda. Matrah dilimleri güncellenmeyerek fiilen gizli vergi artışı uygulanıyor,” açıklamasında bulunan Bingöl, vergilendirmenin yalnızca artırıcı yönde otomatikleştiğini vurguladı.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

Bingöl’ün yaptığı simülasyonlara göre, Haziran ayı Yİ-ÜFE artışı sadece yüzde 1 seviyesinde kalsa bile, ÖTV ve bu verginin üzerine gelen KDV etkisiyle:

Benzin litre fiyatına: +2,02 TL

Motorin litre fiyatına: +1,89 TL

LPG fiyatlarına: Benzer oranda artış

şeklinde doğrudan zam gelmesi bekleniyor.

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