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  3. 16 Ekim 2020 15:16

Vergi ve SGK prim borçları için yapılandırma geliyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı ve "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz." dedi.

Vergi ve SGK prim borçları için yapılandırma geliyor!
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş vergi ve SGK primlerinin yapılandırılmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Muş yaptığı açıklamada "Yurt içinde de döviz, altını bulunanları, bunların resmi deftere kaydedilmesi durumunda yine vergi aranmayacaktır. Süresini de 30 Haziran 2020'ye kadar şu an itibariyle belirlemiş durumdayız." dedi.

Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız." açıklamasında bulundu.

KOŞULLAR NASIL OLACAK?

Yapılandırmaların nasıl yapılacağına dair Muş "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

SİCİL AFFI İLE İLGİLİ HAZIRLIĞINIZ VAR MI?

Uzun süredir beklenen sicil affına ilişkin Muş "Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil." dedi.

BİR SINIR VAR MI?

İstedikleri kadar getirebilirler, rahat bir şekilde Türkiye'ye transferini gerçekleştirip vergiye tabii olmadan kayıt altına alabilirler.
 

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