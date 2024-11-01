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Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var

Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var
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Devlete 5 milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzlerinin listesi açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon TL üzerinde borcu olan 36 bin 806 mükellefin listesi açıklandı. Listedeki isimlerin yüzde 88'inin iflas ettiği veya mal varlığı bulunmadığı belirtildi. 

Bakan Mehmet Şimşek, "Bu alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığımızın takibi sonucunda maalesef listede yer alan 36 bin 806 mükellefin yüzde 88'inin iflas ettiği veya haklarında iflas kararı olmasa da mal varlığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Çok uzun yıllara dayanan bu borçlar zaman aşımına uğrayana kadar devletin yasal kayıtlarında yer almaya devam ediyor. Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

En çok vergi borcu olan mükellefler açıklandı

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu):

1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi:

1- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2- Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL

Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var - Resim : 1

Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var - Resim : 2

Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var - Resim : 3

Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var - Resim : 4

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek vergi yüzsüleri vergi borcu
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