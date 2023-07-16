Vergi zamları sonrası Özgür Demirtaş'tan enflasyon açıklaması

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vergi zamlarının ardından Temmuz ayında enflasyonun rekor seviyeye çıkacağını söyledi.

Temel tüketim maddelerinde yapılan KDV artışından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, akaryakıt ve doğalgazda ÖTV tutarları da artırıldı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vergi artışlarının ardından yaptığı değerlendirmede, enflasyona ilişkin şunları kaydetti:

“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.

Enflasyon acısı herkesi yakacak.

Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.

Ama dinleyen olmadı…”