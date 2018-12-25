Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''

Turkcell’in cep telefonundaki internetin paylaşılmasına ayda 9 TL alacak olmasının ardından Vodafone’dan bir açıklama geldi. Vodafone internet paylaşımı için müşterilerinden herhangi bir ücret almayacağını açıkladı.

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi

Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu