Warren Buffett'ın 96 milyar dolarlık serveti çocuklara mı kalacak?

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın 96 milyar dolarlık servetini çocuklara bırakacağı iddia edildi. Dünyadaki her çocuğun mirastan pay alabileceği belirtiliyor.

92 yaşındaki ABD’li iş insanı Warren Buffett’ın 96 milyar dolarlık serveti ile ilgili yeni spekülasyonlar ortaya atıldı.

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı olan Buffet, servetinin tamamının ölümünden sonraki 10 yılda harcanmasının istediğini belirtirken, paranın dünyadaki her çocuğa dağıtılabileceği vurgulandı.

Wall Street Journal tarafından yapılan haberde, Buffett tarafından yayımlanan makalede 96,8 milyar dolarlık servetinin geleceği ile ilgili bahsettiği belirtilirken, 2006 yılında, şirketteki hisselerinin yüzde 85'ini hayır kurumlarına bağışlama sözü verdiği, bu payın çoğunluğunu ise Bill & Melinda Gates Vakfı'na atadığı aktarıldı.

Söz konusu makaleden dört yıl sonra ise Buffett’ın, servetinin yüzde 99'unu yaşamı boyunca veya sonrasında hayırseverliğe için dağıtacağına söz verdiği bildirildi.

Buffett'in 90 milyar dolarlık Berkshire hissesinin 56 milyar dolarının Gates Vakfı'na ve 17,4 milyar dolarının ise dört aile hayır kurumuna gideceği belirtilen haberde, geriye kalan 18,7 milyar doların ise belirsizliğini koruduğunun altı çizildi.

'BANKA KURULURSA HER ÇOCUK BİNLERCE DOLAR ALACAK'

Bill & Melinda Gates vakfına gönderilecek paranın nasıl harcanacağı ile ilgili ise, bir dünya çocuk tasarruf bankasının kurulmasının planlandığı vurgulanırken eski bir Gates Vakfı çalışanı, WSJ’ye bankanın kurulması durumunda her çocuğun binlerce dolar alacağını söyledi.