Warren Buffett'tan 10 milyar dolarlık yatırım

Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway koronavirüs salgınıyla beraber yatırımlarını durdurmuştu. Ancak 89 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Buffett, yeni bir yatırıma imza attı.

CNBC Becky Quick haberine göre ünlü iş insanı doğal gaz şirketi Dominion Energy'i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Satın alma işlemi yaklaşık 4 milyar dolar olsa da şirketin borcuyla birlikte bu rakam 10 milyar dolara çıkıyor.

Böylelikle Berkshire Hathaway'in ülkenin doğalgaz dağıtımı işindeki payı ise yüzde 8'den yüzde 18'e çıkacak.

Dominion Energy hakkında:

Dominion Energy, merkezi Richmond, Virginia'da bulunan, Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın bazı bölgelerinde elektrik sağlayan ve Utah, Batı Virginia'daki bölgelere doğal gaz sağlayan bir Amerikan güç ve enerji şirketidir. Dominion ayrıca birçok yerde üretim tesislerine sahip durumda.

Şirket, Eylül 2016'da Batı Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah ve Wyoming'in parçaları da dahil olmak üzere Questar gazı satın aldı. Ocak 2018'de Dominion Energy, 7.9 milyar dolara SCANA Corporation'ı satın aldı.