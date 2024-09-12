Warren Buffett'ten borsada 228 milyon dolarlık dev satış

Warren Buffett’ın sahip olduğu Berkshire Hathaway, yaklaşık 228 milyon dolarlık hisse satarak Bank of America'daki payını 34 milyar doların altına düşürdü.

Berkshire Hathaway, Bank of America pozisyonunu azaltmaya devam ederek, 228,7 milyon dolar değerinde Bank of America (BAC) hissesi sattı.

Buna göre Berkshire, 6 Eylül ve 10 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 5,8 milyon BofA hissesi sattığını açıkladı.

LSEG verilerine göre temmuz ortasından bu yana toplam hisse satışı yaklaşık 174,7 milyona ulaşırken, holding bu işlemden 7,19 milyar dolar gelir elde etti.

Halen BofA’nın en büyük hissedarı olan Berkshire, hisseleri 10%’un altına düşene kadar düzenli olarak satışlarını bildirmeye devam etmek zorunda. Bu oran şu anda 11,1% seviyesinde.

Dünyanın en saygın yatırımcılarından biri olan 94 yaşındaki milyarder, BofA’ya yatırım yapmaya 2011 yılında Berkshire’ın 5 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi satın almasıyla başlamıştı.

Bu dönemden itibaren BofA'da düzenli alımda olan Buffet portföyünden ise 228,7 milyon dolar değerindeki BoFA hissesini çıkarmış oldu.

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, hisse satışlarına ağırlık verip nakdini rekor seviyeye çıkarırken, sahibi olduğu Berkshire Hathaway şu anda Fed'den daha fazla hazine bonosunu elinde bulunduruyor.