Yabancı yatırımcının en çok alım-satım yaptığı 5 hisse

Borsa İstanbul Mart ayına ilişkin yabancı işlemlerini açıkladı. Açıklamaya göre yabancı yatırımcının mart ayındaki en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'un Mart ayı verilerine göre yabancı yatırımcıların geçen ay en çok alım-satım yaptığı hisseler şöyle:



EN ÇOK ALIM YAPILAN 5 HİSSE

Kardemir – 32,62 milyon dolarlık alım

BİM – 27,45 milyon dolarlık alım

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Koç Holding – 11,68 milyon dolarlık alım

Nurol GYO – 9,97 milyon dolarlık alım

Doğan Holding – 9,72 milyon dolarlık alım



EN ÇOK SATIŞ YAPILAN 5 HİSSE

Garanti Bankası – 120,04 milyon dolarlık satım

Akbank – 83,95 milyon dolarlık satım

Ford Otosan – 56,3 milyon dolarlık satım

Tüpraş – 43,11 milyon dolarlık satım

Tofaş – 42,36 milyon dolarlık satım