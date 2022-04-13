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Yabancı yatırımcının en çok alım-satım yaptığı 5 hisse

Yabancı yatırımcının en çok alım-satım yaptığı 5 hisse

Borsa İstanbul Mart ayına ilişkin yabancı işlemlerini açıkladı. Açıklamaya göre yabancı yatırımcının mart ayındaki en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'un Mart ayı verilerine göre yabancı yatırımcıların geçen ay en çok alım-satım yaptığı hisseler şöyle:

EN ÇOK ALIM YAPILAN 5 HİSSE

Kardemir – 32,62 milyon dolarlık alım
BİM – 27,45 milyon dolarlık alım
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Koç Holding – 11,68 milyon dolarlık alım
Nurol GYO – 9,97 milyon dolarlık alım
Doğan Holding – 9,72 milyon dolarlık alım

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN 5 HİSSE

Garanti Bankası – 120,04 milyon dolarlık satım
Akbank – 83,95 milyon dolarlık satım
Ford Otosan – 56,3 milyon dolarlık satım
Tüpraş – 43,11 milyon dolarlık satım
Tofaş – 42,36 milyon dolarlık satım

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