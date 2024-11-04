Yabancılar Türkiye için faiz indirimi beklentilerini açıkladı

Yabancı finans kuruluşları, Türkiye'de enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasının ardından faiz indirimi beklentilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde, aylık yüzde 2,88 artışla ve yıllık bazda yüzde 48,58 oranında gerçekleşti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Ekonomistler, enflasyonun düşmediğine işaret ederken, Citi, TCMB’nin kritik bir dönemece girdiğini vurguladı. Bank of America, Morgan Stanley ve Capital Economics uzmanları da enflasyon verilerini değerlendirerek, faiz indirim beklentilerini güncelledi.

BofA’nın Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu ekim enflasyonu sonrasında faiz indirimi için aralık ayı beklentilerini koruduklarını belirtti. Ocak 2025’te enflasyonun yüzde 4 seviyelerine gerilemesini beklediklerini ifade eden İmamoğlu hizmet enflasyonunda olumlu gelişmeler gözlemlediklerini aktardı.

200-250 PUANLIK İNDİRİM MÜMKÜN OLABİLİR

Faiz indirimlerinin enflasyonun seyri ile bağlantılı olduğunu belirten İmamoğlu aylık enflasyonun yüzde 2 ve altına düştüğünde 200-250 puanlık bir faiz indiriminin mümkün olabileceğini kaydetti. Ayrıca hanehalkının enflasyon beklentilerinin azaldığını, ancak enflasyonun hala yüksek olduğunu dile getirdi.

Morgan Stanley, Ekim enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte TCMB’nin faiz indirim olasılığının azaldığını öngördü. Hande Küçük, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporu toplantısında temkinli bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini aktardı.

Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr, Ekim ayındaki enflasyon düşüşünün, TCMB’nin bu yıl para politikasını gevşetmeye başlaması yönündeki umutları azalttığını belirtti. Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 45 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini vurguladı.