Yabancılardan hisse senedi satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 125,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 125,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 200,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 ekim itibarıyla 31 milyar 13,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Ekim'de 31 milyar 4,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15, milyar 735,2 milyon dolardan 15 milyar 902,2 milyon dolara, ÖST stokları da 343,2 milyon dolardan 367,2 milyon dolara çıktı.

AA