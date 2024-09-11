Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Ana Pazar ve Yıldız'da Ağustos'ta net 591,9 milyon dolarlık satış yaptı. Yabancı yatırımcıların bu dönemde en çok aldığı ve sattığı yaptığı hisseler açıklandı.

Yabancının Ağustos'ta Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler velli oldu. hisselerin alım satım sıralaması şöyle:

İş Bankası

Yabancı yatırımcının Ağustos ayında nette en çok satım yaptığı hisse 154,4 milyon dolarla İş Bankası oldu.

Sabancı Holding

İş Bankası'nın ardından 101,2 milyon dolarlık satışla Sabancı Holding geldi.

Yabancının nette en çok satış yaptığı hisseler şöyle:

Koç Holding: 95,4 milyon dolar

Yapı Kredi: 78,4 milyon dolar

Garanti BBVA: 73,3 milyon dolar

Akbank: 58 milyon dolar

BİM: 52,4 milyon dolar

Turkcell: 45,6 milyon dolar

Ford Otosan: 39,6 milyon dolar

Tüpraş: 29,2 milyon dolar

Nette yabancının alım tarafında olduğu hisseler şu şekilde:

Anadolu Holding: Ağustos ayında yabancının nette en çok alım yaptığı hisseler arasında 10. sırada 7,3 milyon dolar ile Anadolu Holding yer aldı.

TAB Gıda: Yabancı yatırımcılar Ağustos'ta TAB Gıda hisselerinde nette 7,7 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Enerya Enerji: 8,5 milyon dolar

Aselsan: 13,2 milyon dolar

Pegasus: 14,8 milyon dolar

TAV: 16,2 milyon dolar

Mavi Giyim: 19,7 milyon dolar

Enka İnşaat: 22,8 milyon dolar

Koza Altın: 33,7 milyon dolar

Anadolu Efes Biracılık: 56,7 milyon dolar

THY: Ağustos ayında yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisse 92 milyon dolarla THY oldu.