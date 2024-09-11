Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu
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Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Ana Pazar ve Yıldız'da Ağustos'ta net 591,9 milyon dolarlık satış yaptı. Yabancı yatırımcıların bu dönemde en çok aldığı ve sattığı yaptığı hisseler açıklandı.
Yabancının Ağustos'ta Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler velli oldu. hisselerin alım satım sıralaması şöyle:
İş Bankası
Yabancı yatırımcının Ağustos ayında nette en çok satım yaptığı hisse 154,4 milyon dolarla İş Bankası oldu.
Sabancı Holding
İş Bankası'nın ardından 101,2 milyon dolarlık satışla Sabancı Holding geldi.
Yabancının nette en çok satış yaptığı hisseler şöyle:
Koç Holding: 95,4 milyon dolar
Yapı Kredi: 78,4 milyon dolar
Garanti BBVA: 73,3 milyon dolar
Akbank: 58 milyon dolar
BİM: 52,4 milyon dolar
Turkcell: 45,6 milyon dolar
Ford Otosan: 39,6 milyon dolar
Tüpraş: 29,2 milyon dolar
Nette yabancının alım tarafında olduğu hisseler şu şekilde:
Anadolu Holding: Ağustos ayında yabancının nette en çok alım yaptığı hisseler arasında 10. sırada 7,3 milyon dolar ile Anadolu Holding yer aldı.
TAB Gıda: Yabancı yatırımcılar Ağustos'ta TAB Gıda hisselerinde nette 7,7 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
Enerya Enerji: 8,5 milyon dolar
Aselsan: 13,2 milyon dolar
Pegasus: 14,8 milyon dolar
TAV: 16,2 milyon dolar
Mavi Giyim: 19,7 milyon dolar
Enka İnşaat: 22,8 milyon dolar
Koza Altın: 33,7 milyon dolar
Anadolu Efes Biracılık: 56,7 milyon dolar
THY: Ağustos ayında yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisse 92 milyon dolarla THY oldu.
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