Yamaha R25 TR54 Edition Türkiye'de! Sadece 54 kişi sahip olabilecek

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun motosikletinden esinlenerek Yamaha Motor’un özel hazırladığı 54 adet R25 TR54 Edition online rezervasyon sistemi ile ön satışa açıldı.

Türk motor sporları tarihinin en önemli başarısına imza atarak 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan ve tüm dünyanın takip ettiği Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu ülkemizin ve Yamaha’nın gurur kaynağı. 7’den 70’e fanları oluşan yarışçının motosikletinden esinlenerek hazırlanan R25 TR54 Edition, Toprak Razgatlıoğlu’nu rol model olarak seçen 54 şanslı kullanıcının olacak. https://tr-yamaha-motor.com/tr54-rezervasyon-formu/ adresinden online rezervasyona açılan motosikletlere sahip olmak isteyenler ön kayıt olup 3 gün içerisinde yetkili Yamaha bayilerine giderek satın alma işlemlerini tamamlayabilecek.

Yamaha R25 ustalıkla hazırlanarak orijinale en yakın görüntüye ulaştı. Yalnızca 54 adet hazırlanan R25 TR54 Edition motosikletin mevcut özelliklerine ek olarak Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (QSS), R serisi orijinal motor koruma, özel rozet ve Toprak Razgatlıoğlu 2021 şampiyonluğuna özel sticker tasarımı ile donatıldı. Bu özel motosiklete sahip olacak 54 şanslı kişiden isteyenler R25’lerini Temmuz ayında düzenlenecek özel bir organizasyonla Toprak Razgatlıoğlu’ndan teslim alabilecek.