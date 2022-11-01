Yapı Kredi mobil uygulaması çöktü
Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasına yoğunluk sebebiyle erişim sağlanamadı.
Yapı ve Kredi Bankası'nın (Yapı Kredi) mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor.
Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar şu bilgilendirme notu karşılaşıyor:
Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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