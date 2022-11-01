  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yapı Kredi mobil uygulaması çöktü

Yapı Kredi mobil uygulaması çöktü

Yapı Kredi mobil uygulaması çöktü
Güncelleme:

Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasına yoğunluk sebebiyle erişim sağlanamadı.

Yapı ve Kredi Bankası'nın (Yapı Kredi) mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor.

Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar şu bilgilendirme notu karşılaşıyor: 

Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etiketler yapı kredi mobil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşiret düğününde gelin ve damada servet takıldı
İstanbul güne sisle uyandı: Vapur seferleri iptal!
Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti
Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz
Yaşlanırken genç kalmanın formülü: Uzun ömür diyeti
Tarım Kredi marketleri Kasım ayının indirimli ürünlerini açıkladı
Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un tecavüz davasında şok ifadeler
Yarın saat 18.57'ye dikkat! Herkese mesaj gönderilecek
Emekli promosyon ödemeleri güncelledi! Bu rakamın altında promosyon verilemeyecek
Benzine beklenen zam geldi