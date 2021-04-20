Yapılandırma için 30 Nisan son gün!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yapılandırmasında 30 Nisan'a kadar ödeme yapılması halinde yapılandırmadan yararlanılmaya devam edilebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)prim borcu yapılandırma tarihini kaçıranlara ikinci bir fırsat daha vererek çağrı yaptı. SGK’nın sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak “Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.” mesajı yayınlandı.

Yapılandırmanın şartlarından biri ilk iki taksiti eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerektiğiydi. Yapılan açıklamaya göre yine SGK yapılandırması yapan ve ilk taksitini ödeyemeyen mükellefler de yapılandırması bozulmadan tekrar ödemelerine devam edebilecek.



SGK borcunu yapılandıran mükellefler ikinci taksitlerini nisan ayı sonunda ödemeye hazırlanıyordu. Bu mükellefler ikinci taksit sırasında tüm borçlarını nakit öderlerse, borçlarının gecikme zammının yarısından muaf olabilecek.