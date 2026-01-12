  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Antalya'nın dünyaca ünlü ultra lüks oteli el değiştirdi

Yapımına 1.4 milyar dolar harcanmıştı: Antalya'nın ünlü ultra lüks oteli el değiştirdi!

Yapımına 1.4 milyar dolar harcanmıştı: Antalya'nın ünlü ultra lüks oteli el değiştirdi!
Güncelleme:

Antalya'da 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, 10 yıllığına tesisi kiralayan Titanic Hotels bünyesinden ayrıldı. Mardan Palace'i önümüzdeki süreçte Pegas Touristik firmasının işleteceği öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, 2009'daki açılış törenine Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Bellucci gibi isimlerin katıldığı Mardan Palace Hotel, 2015 yılında alacaklarına karşılık haciz yoluyla ihaleye çıkarıldı ve Halkbank'a geçti. 2009'da 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, 2018 yılında ise Türkiye'nin önde gelen zincir otel markalarından Titanic Hotels tarafından 10 yıllığına kiralandı.

Titanic Hotels grubundan yapılan duyuruda, Mardan Palace'ın, 10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Titanic Hotels çatısı altından ayrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

“Marka değeri, yüksek hizmet standartları ve güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye'nin önde gelen zincir otel markalarından Titanic Hotels, uzun vadeli büyüme vizyonu ve sürdürülebilir marka stratejisi doğrultusunda, gelecekteki yatırımlarına odaklanarak mevcut faaliyetlerinde bir değişikliğe gitme kararı almıştır. Grup bünyesine katılmasının ardından Titanic Hotels'in köklü operasyonel birikimi, kusursuz hizmet anlayışı ve uluslararası marka standartlarıyla resort otelciliğinde sektöre yön veren bir açılım gerçekleştiren Mardan Palace, değişen operasyonel öncelikler ve stratejik yapılanma kararları doğrultusunda 10.01.2026 tarihi itibarıyla Titanic Hotels çatısı altından ayrılmıştır."

Mardan Palace'i önümüzdeki süreçte Pegas Touristik firmasının işleteceği öğrenildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti!
Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Etiketler antalya mardan palace hotel Pegas Touristik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi Bir ilimizde kesinleşti; 4 ilimizde umut var! ''Sızıntı'' doğal ham petrol çıktı! Bir ilimizde kesinleşti; 4 ilimizde umut var! ''Sızıntı'' doğal ham petrol çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı
Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Emeklilerin canını en çok yakacak hesaplama: 100 bin TL maaşınız olabilirdi! Emeklilerin canını en çok yakacak hesaplama: 100 bin TL maaşınız olabilirdi! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk tepki gösterdi Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk tepki gösterdi Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği iller Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği iller Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'den kötü haber Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'den kötü haber Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!