Yargıtay’dan çalışanlar için devrim niteliğinde tazminat kararı!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, iş kazası sonrası "kalıcı engel yoksa tazminat da yok" tabusunu yıktı. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın dikkat çektiği emsal karara göre; kaza sonrası kalıcı sakatlığı olmayan ancak tedavi sürecinde çalışamayan işçiler, uğradıkları gelir kaybı için maddi tazminat alabilecek.

Milyonlarca çalışanın "sakat kalmadığım için dava açamam" diye bildiği yanlış algı, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin verdiği tarihi kararla son buldu. Türkiye gazetesi yazarı sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'ın kamuoyuna duyurduğu karara göre, iş kazası geçiren bir işçinin vücudunda kalıcı bir hasar kalmasa bile, raporlu olduğu süreler için maddi tazminat hakkı doğdu.

Hukuk tarihine geçecek olay 2014 yılında yaşandı. Bakım-onarım sırasında merdivenin kayması sonucu 4 metreden beton zemine düşen bir işçi, omurga kırıkları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, Adli Tıp’ın "kalıcı maluliyet yoktur" raporuna dayanarak maddi tazminat talebini reddetti. Ancak devreye giren Yargıtay, ezber bozan bir tespit yaptı.

Yargıtay, işçinin kalıcı sakatlığı olmasa dahi, tedavi gördüğü ve raporlu olduğu dönemde çalışamadığı için ekonomik bir kayba uğradığını belirtti. Kararda; işçinin raporlu olduğu sürede %100 malul kabul edilmesi ve bu dönemdeki ücret kaybının bilirkişi tarafından hesaplanarak işveren tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.

Çalışanlar ve İşverenler İçin Kritik Uyarılar

İsa Karakaş, kararın taraflar için önemini şu başlıklarla özetledi:

Çalışanlar İçin:

Engel Yoksa Bile Hak Var: Kalıcı bir sakatlık kalmaması, tazminat hakkının bittiği anlamına gelmez.

Ücret Kaybına Odaklanın: Tedavi süresince çalışamadığınız her günün maddi karşılığı "geçici iş göremezlik" zararı olarak talep edilebilir.

İşverenler İçin:

Risk Kapanmadı: "İşçi iyileşti, sakatlığı da yok" diyerek hukuki sürecin bittiğini düşünmek büyük bir yanılgı olabilir.

İSG Tedbirleri Şart: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini tam almamak, her türlü yaralanmada ağır maddi yükümlülükler doğurabilir.

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...