Yaşlı ve engelli maaşları artık aylık olarak ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren müjde hayata geçti. 3 aylık dönemler halinde ödenen 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları artık aylık olarak verilecek.



HESAP GELİRE GÖRE

Her ay yaşlılara 543,27 lira, yüzde 40-60 engeli olanlara 433,68 lira, yüzde 70 ve engeli olanlara 650,51 lira verilecek. Daha önce torba yasada yer alan uygulama ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmeliğe göre, söz konusu aylıklardan yararlanmanın şartları şöyle olacak:



Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınacak. Kişi başı düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (483,63 liradan) az ise aylık bağlanacak.



10 AY KRİTERİ



Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen gelire bakılacak. Aynı evde yaşayan herkesin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak.



10 ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak.



Kişilerin geliri hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı.