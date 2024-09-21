Yaz bitti indirim geldi: Sonbaharda yaz tatili yüzde 80 ucuzladı

Türkiye'nin turizm cennetlerinde yaz ayları boyunca kâr edemediklerini belirten turizmciler yaz aylarının geride kalmasının ardından yüzde 80'e varan indirimler uygulamaya başladı.

Bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle kötü bir başlangıç yapan turizmci, sezonun uzama umuduyla eylül başından itibaren fiyatları yüzde 80’lere varan oranlarda düşürdü. Otellere turist gelmeye başladı ancak bu kez de kârlılık düştü. Maliyet-kur dengesizliğinden kaynaklı bu durumdan yakınan turizmci “Ya maliyet artışları durmalı, ya da kur bu ayarda güncellenmeli” diyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre gelen taleplerle sezonun uzama ihtimalinin arttığını gören turizmciler, oda fiyatlarında ekstra indirimlere gitti. Antalya’da temmuz ayında talep azalınca 2 kişi üç gecelik konaklama bedelini 62 bin 400 TL’den 29 bin 952 TL’ye düşüren oteller, şimdi aynı odayı 22 bin TL’ye satıyor.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Kurucusu Serdar Karcılıoğlu, artan maliyetlere karşın sıcak para gelmesi ümidiyle fiyatların bu kadar geri çekilmesinin otel bütçelerini iyiden iyiye zorladığını belirtiyor ve şunları söylüyor:

“Biz sezonun ortasını kötü geçirmişiz, fiyatlarımız iyice ucuzladığı, otellerin neredeyse maliyetin altına indikleri bir dönemi dolu geçiriyoruz. Bu ne kadar kazanç sağlayabilir ki? Evet Bodrum’da oteller yüzde 70-80 civarında dolu ama fiyatlar yerlerde sürünüyor. Yüzde 50 indirimli fiyatlar dolaşıyor piyasada.”

‘BORCU ÖDEYEBİLELİM’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhanettin Şili ise turist sayısının geçen yıla göre yüzde 10-15 daha fazla olduğunu söylerken, şu bilgileri veriyor:

“Geçen yılın aynı ayına göre turist sayımız yüzde 10-15 üzerinde diyebiliriz. Ama bizim kur politikası ve maliyetlerle ilgili sorunumuz devam ediyor. Kurların maliyetlerimiz kadar artmaması kârlılığı minimilize ediyor. Geçen yıla göre girdi maliyetlerimiz yüzde 85 artmış olmasına rağmen döviz kuru yüzde 25 artmış durumda. Biz hâlâ kendini çeviren küçük sıkıntılar yaşasa da borcunu ödeyebilen bir sektörüz, bunu sürdürmek istiyoruz.”

Şili, kış sozununun ise beklenenden daha düşük geçeceğini çünkü Avrupa’dan Türkiye’ye en çok kış turisti getiren tur şirketinin iflas ettiğini de söyledi.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de güneydeki otellerin 15 Kasım’a kadar hizmete devam edeceklerini ve doluluklarda artış gözlemlediklerini söyleyenlerden. Ancak kârlılık konusunda Güral da benzer şikâyetleri dile getirdi. Güral, “Maliyetlerin artışı ve döviz kuru dengesizliği geçen yıl yaptığımız bütçelerin dışına çıkmamıza sebep oluyor” diyor.

YEDİ AYLIK TURİST SAYISI 29 MİLYON

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi (turist) sayısı, Temmuz 2024’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.6 artarak 7 milyon 334 bin kişi oldu. İlk yedi ayda ise yüzde 8.3 artışla 28 milyon 978 bin turist geldi. Bu kapsamda özellikle haziran (yüzde 4.95) ve temmuz aylarındaki artışların tek hanelere inmesi ise dikkat çekiyor.

Yine ilk yedi ayda en çok turistin geldiği ülke 3 milyon 611 bin kişiyle Rusya oldu. Bu ülkeyi 3 milyon 503 bin kişiyle Almanya izledi.

Cumhuriyet