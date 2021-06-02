Yeme-içme sektörü normalleşme taleplerini açıkladı

1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinin ardından taleplerini açıklayan yeme-içme sektörü temsilcileri, pazar dahil olmak üzere saat 24.00’e kadar işletmeleri açık tutmak ve aşı için öncelik istiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı’nın ardından Covid-19’la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı saatleri esnetilirken, yeni normalleşmeyle birlikte, yeme-içme yerleri, kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler tekrar hizmet vermeye başladı.

Yeme - içme yerleri 07.00 - 21.00 saatleri arasında masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e kadar paket servisi sürdürebilecek. Pazar günleri ise sadece paket servis olacak. Sektör temsilcileri, pazar günü de dahil olmak üzere saat 24.00’e kadar işletmelerini açık tutmak ve aşı olmak için öncelik istiyor.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberinde görüşlerine yer verilen, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “En azından çarklarımız dönmeye başladı. 1 milyona yakın kişi çalışamıyordu, onlar da çalışmaya başladı. Bundan sonraki talebimiz pazar dahil olmak üzere saat 24.00’e kadar açık olmak ve aşı için öncelik istiyoruz” dedi.

"TURİSTLER DE GİDEMEZ"

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise, "Bizim önerimiz en azından kapalı alanlarda 21.00’e kadar, açık alanlarda ise 23.00’e kadar hizmet vermek, sokağa çıkma yasağı saatinin de 24.00’e alınmasıydı. Restoranlar akşam yemeği vereceği saatlerde kapanmış olacak. Bütün bunları ele aldığımızda bu da yüzde 80 kayıp demek. Gelecek ay Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor. Eğer bu kurallar esnemezse işte çıkarma yasağı da kalktığında personelin üçte ikisi işsiz kalır. 21.00’e kadar açık olduğu takdirde turistlerin dışarı çıkıp gideceği restoranlar kapalı olacak” dedi.

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise, paket servisin cironun yalnızca yüzde 5’ini karşıladığını belirterek, “Kademeli normalleşmeyle sektör ancak kendisini toparlamaya çalışacak. Yapılan KDV indiriminin devam ettirilmesi de çok önemli” dedi.

"DÜĞÜNLER İÇİN AÇIK KAPALI ALAN AYRIMI OLMAMALI"

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 100 kişilik sınırlamayla birlikte düğünlerin başlayacağını söyledi.

15 Haziran’dan sonra kapalı alanlardaki kişi sayısı kısıtlamasının kalkacağını ve ikramın başlayacağını dile getiren Sönmez, “Kına ve nişanlar 1 Temmuz’da başlayacak. Düğünler için açık ve kapalı alan ayrımı yapılmamasını istiyoruz. Sektör olarak alınacak kararlar için biz de görüş vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"SİNEMA HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, sinema salonlarının yabancı, yerli iş ortakları olduğunu dile getirerek, “Onlarla koordineli bir şekilde planlama yapmalıyız. Açılmak için bir süreye ihtiyacımız olacağı kanısındayız. Bakanlıkla da görüşeceğiz. Bizim için en ideal açılma tarihi 1 Temmuz. Bu yönde girişimlerimiz olacak” diye konuştu.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ İÇİN GERİ SAYIM

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, normalleşme süreçleri içerisinde mağazaların yeniden açılmasının sektöre olumlu yansıyacağını söyledi. Özellikle çeyiz kültürünün hakim olduğu ve her yıl 550 bin çiftin evlendiğini dile getiren Öksüz, “Sektörümüzdeki satışların büyük bir kısmı bu kanalda gerçekleşiyor. Mağazalarımızda hareket beklediğimiz gibi (düğün alışverişleri kısmında), yeme içme sektörünün açılması ve turizm tarafının canlanması da canlanmayı tetikleyecek” dedi.

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, cumartesi günü yasaklarının kalkmasıyla birlikte sektöre olumlu yansıyacağını belirtti. Mobilyanın en çok hafta sonları dışarı çıkıp alınan bir ürün olduğunu kaydeden Çalışkan, “Özellikle evlilik aşamasındaki çiftler, evlerini yenilemek isteyenler mağazaları tek tek dolaşıp, ürünleri inceleyerek neyi satın alacaklarına karar veriyorlar” diye konuştu.

İKİ TALEP VAR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, geçen yıl kadar zor bir yıl daha geçirdiklerini anlatırken, ülke genelinde açık olan (yüzde 50) otellerde dolulukların yılın ilk 5 ayında tek haneli seviyelerde kaldığını vurguladı. Yeni kontrollü normalleşme dönemini değerlendiren Eresin, şunları söyledi:

“Avrupa’dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında şehir otellerinin işleri yıl sonuna kadar çok zor görünüyor. Rusya, Almanya ve İngiltere pazarları açılmadığı sürece resort bölgelerin de canlanması zor. Geldiğimiz bu noktada, turizme yönelik beklentilerimizde henüz olumlu bir gelişme olmadığı dikkate alınarak gerek Kısa Çalışma Ödeneği, gerekse Nakdi Ücret Desteği’nin yıl sonuna kadar uzatılması sektör çalışanlarımıza rahat bir nefes aldıracaktır.”

Milliyet