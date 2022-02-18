Yemek Sepeti kuryeleri konsolosluk önünde eylem yaptı
İstanbul'da Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan Yemek Sepeti kuryeleri, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.
Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.
ZAM ORANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORLAR
Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.
BAŞKONSOLOSLUĞA MEKTUP GÖTÜRDÜLER
Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı. Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü. Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol