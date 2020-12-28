Yeni asgari ücretin 90 kuruşluk küsuratı sosyal medyayı salladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu sabah gerçekleştirilen son toplantısında "Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu. Yeni asgari ücretin belirlendiği toplantının ardından kameralar karşısına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi." açıklamasında bulundu. Böylece net asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu.

Yeni asgari ücretin açıklamasının ardından sosyal medyada yer yerinden oynadı. 500 TL'lik bir artış yapılmasına rağmen zam, vatandaşları memnun etmedi. Twitter'da TT olan asgari ücret zammı için bir çok vatandaş tepki gösterdi. Özellikle açıklanan rakamın sonundaki 90 kuruşa takılan kullanıcılar, birçok tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları:







2021 yılı asgari ücreti belli oldu: 3 bin TL hayaldi, hayal olarak kaldı!