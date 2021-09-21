Yeni bir yatırım bankası geliyor! BDDK'ya başvurdular

Ünlü Yatırım Holding 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz haziran ayında halka arzı yapılan Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kuruyor. Dev şirket BDDK'dan gelecek yanıtı bekliyor. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı. Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, Haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.