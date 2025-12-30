Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi

2025'e veda edip, 2026 yılına girmeye sadece 1,5 gün kala yeni yılın zamları yağmur gibi yağmaya başladı. Alkol ve sigarada beklenen yeni yıl zamlarından ilki açıklandı. Bir sigara grubuna tam 5 TL zam geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Bundan birkaç gün önce yaptığı açıklamada ilk sigara grubuna 5 TL’lik zam geçişinin uygulandığını hatırlatan Dündar, başka bir sigara grubuna daha 5 TL'lik zam geldiğini açıkladı.

Yeni zamla birlikte grubun en ucuz sigarasının fiyatı 90 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 95 TL oldu. Zamlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

İşte Dündar'ın paylaştığı sigara zammı duyurusu: