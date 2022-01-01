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Yeni yıla ''hızlı'' giriyoruz... Enflasyon açıklanıyor...

Yeni yıla ''hızlı'' giriyoruz... Enflasyon açıklanıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklayacak. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylece yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

BEKLENTİ ANKETİ

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Etiketler enflasyon enflasyon rakamları tüik açıklama
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