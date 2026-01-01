  1. Anasayfa
Yeni yıla yeni zamlarla başladık: İşte A'dan Z'ye kalem kalem yeni vergi zamları

Yeni yıla yeni zamlarla başladık: İşte A'dan Z'ye kalem kalem yeni vergi zamları
Yeni yıldan itibaren geçerli olacak vergi, harç ve ceza tutarları Resmi Gazete'de yayımlanarak netlik kazandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; yurtdışına çıkış harcı 1250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu. Benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında arttı. Benzinde 1,16, motorinde 1,08 ÖTV artışı oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 liradan 1250 liraya çıkarıldı. Ayrıca, Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği de Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi 570 TL'den 700 TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

AKARYAKIT, SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE ÖTV ZAMMI

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısına göre, Özel Tüketim Vergisi benzin ve motorinde yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7.95 oranında artış gösterdi. Benzinde 1,16, motorinde ise 1,08 ÖTV artışı oldu.

İMEİ KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 TL OLDU

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerine göre İMEİ kayıt ücreti 45 bin 614.20 TL'den 54 bin 258 TL'ye, üç yıl üzeri pasaportların harcı 11 bin 274 TL'den 13 bin 410,40 TL'ye, Gelir Vergisi'nin ilk dilimi 158 bin TL'den 190 bin TL'ye, aylık beyanname Damga Vergisi ise 665 TL'den 791 TL'ye yükseltildi. (DHA)

 

