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  2. Ekonomi
  3. 05 Ocak 2019 11:44

Yeniden yapılandırmada süre uzatıldı

Ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybeden borçlular, ödemelerini şubat ayı sonuna kadar yaparak kanundan yaralanabilecek.

Yeniden yapılandırmada süre uzatıldı
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığının, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Tebliğle, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili maddelerinin uygulamasına dair usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve ilgili maddesi kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen borçlular, söz konusu tutarları geç ödeme zammıyla birlikte 28 Şubat 2019'a kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek. 

Verilen ek süreden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranmayacak. 

Yeniden yapılandırmada süre uzatımı , Yeniden yapılandırma
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