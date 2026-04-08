Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme geliyor: Televizyonlar da kapsama alındı

Ticaret Bakanlığı, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı hazırlayarak sektör paydaşlarının görüşüne açtı. Yeni düzenlemeyle artık televizyonlar da yenilenmiş ürün olarak satılabilecek. "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi" ile tüm süreçlerin anlık takip edileceği yeni dönemde, tüketici hakları ve garanti kapsamı genişletiliyor.

Ticaret Bakanlığı, teknolojik ürünlerin geri kazandırılması ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla yürürlükte olan yönetmeliği güncelliyor. Hazırlanan yeni taslak ile cep telefonu ve tabletlerden sonra televizyonlar da sertifikalı ve garantili yenilenmiş ürün statüsüne dahil edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından cep telefonu, tablet ve benzeri teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek sertifikalı ve garantili şekilde yeniden satışa sunulmasına yönelik usul ve esasları düzenleyen 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik', 22 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halihazırda Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 25 adet yenileme merkezi faaliyet göstermektedir. Söz konusu uygulama ile tüketicilerin kullanılmış cihazlarını güvenle satabilmesi ve daha uygun maliyetlerle yenilenmiş cihazlara erişebilmesi sağlanmakta; satın alınan ürünlerde yaşanabilecek sorunlarda garanti haklarının etkin şekilde kullanılabilmesi temin edilmektedir. Ocak 2022’den bugüne kadar yenileme merkezleri tarafından yaklaşık 1 milyon 574 bin adet ürün yenilenerek ekonomiye kazandırılmıştır" denildi.

Sektörde yaşanan gelişmeler, yürütülen denetimler, tüketici deneyimleri ve teknolojik imkanlar doğrultusunda yenilenmiş ürün ekosisteminin daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanarak sektörel paydaşların görüşüne sunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Hazırlanan taslak ile yenilenmiş ürün süreçlerinin daha etkin izlenmesi amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi hayata geçirilecektir. Bu sistem sayesinde; yenileme yetki belgelerinin takibi, yetkili satıcı ve yenileme noktalarının denetimi, kayıp, kaçak veya çalıntı ürün sorgulamaları, veri trafiğinin kontrolü, sertifika üretimi ve yenileme süreçlerinin izlenmesi gibi kritik süreçler anlık olarak takip edilecek, belirli bilgiler tüketicilerin erişimine açılarak şeffaflık ve güven artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

'GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI DEVREYE GİRECEK'

Yapılan düzenlemelere ilişkin, "Özellikle yenilenmiş cep telefonlarına yönelik taksit imkanları ve düşük KDV oranı uygulamalarında yaşanabilecek olası suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmaları güçlendirilmiştir. Ayrıca yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar güncellenmiş, mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak ödenmiş sermaye şartı yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile yenilenerek satışa sunulabilecek ürünlerin kapsamı genişletilmiş, tüketici kullanımının arttığı teknolojik ürünler doğrultusunda televizyonlar da yenilenmiş ürün kapsamına dahil edilmiştir. Bu sayede söz konusu ürünlerin güvenilir şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanacak, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi yönünde önemli katkı sağlanacaktır. Yeni düzenlemeler kapsamında; mesafeli satışlarda geçerli olan cayma hakkı, diğer satış yöntemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş, yenilenmiş bir ürünün en az 30 gün geçmeden yeniden yenilenmesi yasaklanmış, yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin kararların, belirlenen kriterler doğrultusunda yetkin bir komisyon tarafından alınması sağlanmıştır. Bununla birlikte, tüketicilerin ürün karşılığında elde edeceği ödemelerin ve faydaların daha hızlı sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış, garanti hakları sektöre özel uyarlamalarla daha kapsamlı hale getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürütülen bu düzenlemeler ile yenilenmiş ürün sektörünün güvenilir, şeffaf, çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Yeni yönetmelik taslağı ile hem tüketici haklarının güçlendirilmesi hem de kayıtlı ve güvenilir piyasa yapısının geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır" denildi.

