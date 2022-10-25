Yerli oyun şirketi Manc Games, 50 milyon dolarlık yatırım aldı

Türk oyun şirketi Manc Games, GEM Digital Limited'den (GEM) stratejik ortaklık kapsamında 50 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi oyun içi varlığı olan Mancium'u üreten Manc Games'e, bir dijital varlık yatırım firması olan GEM Digital Limited aktif olarak kaynak sağladığını duyurdu,

Manc Games'in oyun içi varlığı olan Mancium, yeni nesil halka açık bir metaverse ağını temsil ediyor. Manc ekosistemine güç sağlayan uygulama içi satın alımlar, özel oyun içi etkinlikler ve Manc Academy'yi destekleme gibi tüm işlemlerde kullanılması, Manc Games'i diğer rakiplerinden ayrıştıran özelliklerin başında geliyor.

Yakın gelecekte piyasaya sürülecek Manc oyunlarının, Meta sürümlerinde oyun için benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olunması mümkün olacak.

Şirket, GEM güç birliği ile daha geniş bir kullanım ağına ulaşarak büyük kitlelere erişmeyi amaçlıyor. Geleneksel pazarlarda yerleşik bir fon olan GEM'in global gücünün Manc'ın daha yaygın hale gelmesinde önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manc Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Halit Emre Aydın, "GEM'in iş birliği, Manc'ı küresel bir oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Sadece mobil oyun uygulaması sektöründe değil, bütün oyun ekosisteminde küresel bir firma olma hedefimize bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

3 milyondan fazla indirme

Verilen bilgiye göre, operasyonlarını Türkiye'de yürüten ve global ölçekte oyunlar geliştiren Manc Games, oyunlarını metaverse evreninde kullanıcı deneyimine sunmaya hazırlanıyor.

Yenilikçi oyunların üretimine devam eden Manc Games'in bir yandan da Manc Akademi ile birlikte yazılım sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim projesi de bulunuyor. Şirket, bu projeyle birlikte Türkiye'de ve dünyada ilerlemekte olan yazılım sektörüne başarılı isimler yetiştirmeyi hedefliyor.

Manc, halihazırda 3 mobil oyun piyasaya sürerek ve 3 milyondan fazla indirmeye ulaşarak sektörde dikkatleri üzerine çekti.