Yerli şirketler kapandı, yabancılar 8.661 şirket kurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında 7 bin 837 yerli şirketin kapandığını, aynı süre içinde 47 bin 78 yerli şirket ile yabancı uyruklulara ait de 8 bin 661 adet şirket kurulduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı.

853 ŞİRKET DEVREDİLDİ

Buna göre, 853 şirket birleşme işlemi ile başka şirketlere devredildi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 763 adet olarak gerçekleşti. Aynı süre içinde ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olarak 8 bin 661 şirket kuruldu. Yılın ilk 7 ayında 7 bin 837 şirket ise kapandı.

871 YABANCI ŞİRKET KAPANDI

Sözcü'de yer alan habere göre, aynı dönemde 871 yabancı şirket kapandı. Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan yabancı şirket sayısı da 25 adet olarak belirlendi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 41 adet oldu.