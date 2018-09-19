Yerli üretim logosu belli oldu !

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürünlerin fiyat etiketlerinde kullanılacak yerli üretim logosunun tanıtım toplantısında son dönemde yapılan denetimlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 41 bin 821 ürünün denetlendiğini, bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı. Denetimlerde 680 ürünün ise gramajında oynama belirlendi.

Pekcan ayrıca etiketlerde yeni dönem başladığını da ifade etti ve yerli üretim ürünlerde kullanılacak olan logoyu da kamuoyu ile paylaştı.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın 'Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık' ifadesinde bulundu.

İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.

Türkiye'de istihdam yapan, Yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.

Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz.

Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği."